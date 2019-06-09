В Алматы из-за митингующих закрылись кафе

Менеджеры заведений объяснили, что боятся беспредела, к которому могли привести события на площади.

Массовые несанкционированные сборы людей на площади "Астана" в Алматы вынудили владельцев кафе и ресторанов, расположенных в этом районе, закрыться из-за страха за безопасность клиентов и персонала. Освещая, как проходят выборы в Алматы, корреспондент Zakon.kz помимо избирательных участков посетил и другие места массового скопления людей, в том числе "старую" площадь.

Как выяснилось, ряд заведений в этот день потерпел убытки, так как им пришлось закрыться. Причина - несанкционированные митинги и возникшие из-за этого беспорядки.

Так, объявление "закрыто" висит на дверях ряда кафе по ул. Панфилова. Менеджеры этих заведений объяснили, что боятся беспредела, к которому могли привести события на площади.

- Я боюсь за своих сотрудников, за имущество, которое у меня есть, потому что это наш хлеб, мы зарабатываем на этом, и мы страдаем от этого сейчас. Мне реально страшно из-за того, что сегодня произошло. То, что будет в будущем, за нашу страну. За свою семью, потому что мы здесь живем и хотим жить. Ну, в целом, это мне не нравится, все то, что произошло сегодня. Не могу рассуждать, по какой причине, не хочу, потому что не хочу лезть в беспорядки. Я хочу мирно жить в нашей стране, - объяснил причину закрытия управляющий директор кафе "Кино" Айдос Абубакиров.

Он отметил, что люди, которые были там сегодня, были немного агрессивными.

- И я боялся за тех людей, которые у меня сидели за столиками. За наших гостей, за наших сотрудников – официантов, барменов, которые тоже были в шоке от этого всего. Они тоже боялись, - сказал Айдос.

Менеджер закрывшегося ресторана "Афиша" Акбота Акпарова сказала, что они приняли такое решение из-за сообщения о беспорядках на площади.

- В связи с этим мы закрыли ресторан, потому что мы боимся за безопасность своих гостей, за которых отвечаем мы, и за наш персонал. В обычные дни ты не видишь такой агрессии со стороны людей, поэтому, я думаю, надо реагировать. Что-то делать нужно. На самом деле это не шутки, мы все это понимаем. Реально страшно. И, соответственно, ресторан закрыли, - сказала Акпарова.

И еще один комментарий удалось получить у владельца ресторана "Балу" Алмаса Табылдиева.

- В связи с сегодняшними событиями я боюсь за безопасность своих гостей, страдает мой бизнес. Мне пришлось закрыть все это. Я вынужден был закрыть ресторан, бизнес терпит убытки, условия невозможные. Хотелось бы спокойствия, стабильности в стране, - сказал Алмас.

Днем 9 июня в МВД сообщили о том, что в Алматы и Нур-Султане устроили массовые несанкционированные митинги. Правоохранительные органы задержали порядка 100 человек.

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