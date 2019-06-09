Инцидент с бюллетенями: действие происходило не в Алматы

Активисты проверили инцидент со вбросом бюллетеней.

В социальных сетях размещено видео, где неизвестные женщины производят какие-то манипуляции с бюллетенями. Высказывается мнение, что это действие происходит на избирательных участках в школе № 186 Алматы. Активисты решили проверить соответствует ли это действительности, сообщает Zakon.kz.

Для этого они выехали в эту школу. Для наглядности вели трансляцию посещения. В школе № 186 Алматы три избирательных участка и только один в спортивном зале за № 516.

На видео можно наглядно убедиться, что это не тот зал. Прежде всего, нет фотографии олимпийской чемпионки Ольги Шишигиной на стене. Занавески на кабинках для избирателей отличаются. Так что действие происходит точно не в школе № 186 Алматы.

Этот факт подтвердила и председатель избирательного участка №516 Зухра Сихмбаева. По ее словам, вбрасывания бюллетеней на этом участке не происходило.

- Да, мы видели данное видео, но это точно не наш участок. Избирательный участок №516 находится в спортзале школы №186. Но, как вы видите на кадрах, в нашем зале разные окна, нет портрета Ольги Шишигиной и много других несовпадений. У нас не было правонарушений, - добавила она.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с вбросом бюллетеней. И высказывалось мнение, что это происходит на избирательных участках в школе № 186 Алматы

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