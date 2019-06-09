МВД: Иностранного журналиста задержали из-за отсутствия специальных опознавательных знаков

Были допущены факты задержания в виду того, что журналиста не было специальных опознавательных знаков и так далее. Как только выяснилось, что он журналист, к нему никакие меры не применялись – МВД.

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев прокомментировали задержание полицейскими в Алматы журналиста Agence France Press Кристофера Риколтона, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, задержание произошло во время наведения полицейскими общественного порядка в виду того, что на площади Алматы собралось много людей на несанкционированный митинг.

- Были допущены факты задержания в виду того, что журналиста не было специальных опознавательных знаков и так далее. Как только выяснилось, что он журналист, к нему никакие меры не применялись, его отпустили. Мы понимаем. Но когда идут такие массовые мероприятия, лучше журналистам заранее позаботится о наличии у вас специальных жилетов, опознавательных знаков и других атрибутов, указывающих на то, что перед нами находится журналист, - сказал он.

Журналисты обратили внимание вице-министра, что журналист, комментируя ситуацию, сообщал о том, что полицейские отобрали у него аккредитационную карточку, полученную в МИДе, а значит знали, что он представитель СМИ, но тем не менее отвезли его в РУВД, Кожаев ответил:

- Говорить можно, что угодно. Мы будем тщательнейшим образом разбираться так это или нет так. На сегодняшний день, это могло произойти только из-за того, что у него не было специальных визуальных средств опознания. Там ходило достаточно много людей.

Факт изъятия из фотоаппарата Риколтона снимков сделанных в ходе митинга, по словам представителя МВД, будет проверяться.

- Вы будете проверять и применять какие-то меры к лицам, которые это совершили? – спросили казахстанские журналисты

- Непременно, если это действительно так, мы проведем по всем фактам. Вообще по всем задержанным мы будем проводить индивидуальный разбор, - ответил Кожаев.

Он также добавил, что журналисты, освещая незаконные собрания, при наличии опознавательных знаков могут рассчитывать, что их не будут задерживать.

- Мы такого никогда не допускаем, если видим, что перед нами находятся представители СМИ. И мы об этом неоднократно говорили, и рекомендовали вам при таких скоплениях людей, когда идет такая операция со стороны силовых органах, нам желательно вас опознавать, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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