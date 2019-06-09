1040 избирательных участка в ВКО закончили свою работу

За правомерностью организации выборного процесса следят международные наблюдатели от миссии ШОС, от миссии СНГ.

Сегодня в день внеочередных выборов президента Республики Казахстан в Восточном регионе для избирателей открыли свои двери 1040 участка. Для кого-то это событие стало первым в жизни, а у кого-то вошло в традицию, были и те, кто отличился, сообщает Zakon.kz.

В числе первых проголосовал глава региона Даниал Ахметов и призвал всех восточноказахстанцев сделать свой выбор.

- Выборы Президента Республики Казахстан - гражданский долг каждого из нас перед Родиной и поколениями, - отметил глава региона.

В официальном костюме и свадебном платье молодожены из Усть-Каменогорска Эльдар Майданбеков и Диляра Надырканова пришли на свой избирательный участок, несмотря на множество дел, связанных с бракосочетанием. Как рассказывают молодые люди, дату регистрации 9 июня выбирали, еще не подозревая, о том, что это совпадет с выборами президента.

– Я считаю хорошим знаком Всевышнего, что день рождения нашей семьи выпал на день внеочередных выборов президента. Сегодня, сидя за праздничным дастарханом, мы узнаем, кто станет главой государства. Это, конечно, счастливая случайность, – рассказал Эльдар Майданбеков.

Поставив заветную "галочку", молодые люди отправились готовиться к торжественной регистрации.

Другой жительнице Усть-Каменогорска Степаниде Брагиной не стал помехой даже преклонный возраст. Коренная горожанка готовится отметить свой 103-ий день рождения. Территориальная избирательная комиссия организовала для пенсионерки голосование на дому.

Для ветерана Второй мировой войны Павла Ященко участие в выборах стало традицией. С 1962 года он не пропускает ни одно историческое событие. Сегодня герой Московской битвы с супругой вновь отправились на избирательный участок.

– Мы победили тогда, когда одолели фашизм. Победили теперь, когда построили сильную независимую страну. Наша задача использовать опыт всех поколений, чтобы сохранить и приумножить то, чего мы достигли, – говорит Павел Ященко.

Паралимпиец Диас Ескермесов сегодня голосовал впервые в жизни. Несмотря на вторую группу инвалидности, парень достиг немалых успехов в спорте. Он победитель чемпионата мира по конному спорту в Лос-Анджелесе, чемпион Казахстана и серебряный призер чемпионата Азии по армрестлингу. В данный момент Диас борется за право защищать честь страны на предстоящих Паралимпийских Играх в Токио в 2020 году.

– Сегодняшний Казахстан дает всем нам равные возможности. Я знаю, что с трудом и упорством здесь можно достичь самых высоких вершин. В нашей стране мы сами решаем свою судьбу и участвуем в судьбе нации. Надеюсь, что так будет всегда, и с радостью иду на выборы, – рассказывает парень.

Несмотря на домашние хлопоты, мама двенадцати детей Евгения Черкашина пришла на избирательный участок и проявила свою гражданскую позицию. Отдать свой голос за одного из кандидатов пришла еще одна многодетная мама – Екатерина Злобина. У нее девять детей. К слову, старшая дочь Екатерины сегодня впервые сделала свой выбор и получила за это памятный подарок.

Со своей семьей на участок пришла прославленная легкоатлетка Ольга Рыпакова.

Кроме того, одними из первых проголосовали свыше 7 тысяч военнослужащих воинских частей регионального командования "Шығыс" Национальной гвардии РК.

За правомерностью организации выборного процесса следят международные наблюдатели от миссии ШОС, от миссии СНГ.

– Сегодня наша делегация принимает участие в работе миссии независимого наблюдения по линии стран СНГ за ходом голосования на выборах президента Республики Казахстан. 32 моих коллеги сегодня работают на площадках области. Мы имели возможность наблюдать за ходом открытия избирательных участков, обеспечения прозрачности голосования, в том числе опломобирование урн для тайного голосования, работы со списками избирателей участковых комиссий, а также оценили уровень и доступность информационных материалов. Отмечу достаточно высокий уровень подготовки методических пособий. Все избирательные участки обеспечены необходимым для голосования лиц с особыми потребностями, в том числе трафареты, лупы. Наблюдаем высокий уровень активности избирателей, особенно в утренние часы. Все технологическое оборудование соответствует требованиям. Каких-либо замечаний к работе участковых избирательных комиссий не отмечаем. На выборах присутствуют национальные наблюдатели, представители политических партий и общественных организаций, – отмечает руководитель миссии СНГ Ирина Акимова.

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