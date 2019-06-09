Досрочные выборы президента Казахстана состоялись
Общая явка избирателей на территориальные участки Казахстана составила 77,4%.
Фото : zakon.kz9 июня 2019, 23:33
9 июня 2019 года в Казахстане состоялись внеочередные выборы президента страны. О том, как это было расскажет фоторепортаж Zakon.kz.
Общая явка избирателей на территориальные участки Казахстана составила 77,4%.
Наибольшую активность показали жители Алматинской области – 89%. Наименьшую Западно -Казахстанской - 66,3%.
Предварительные итоги внеочередных выборов в президенты РК объявят 10 июня.
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