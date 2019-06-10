Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Хоккейный клуб "Сарыарка" усилился нападающим

Александр Комаристый воспитанник московской школы хоккея.

Фото : Prosports.kz10 июня 2019, 00:54

Нападающий Александр Комаристый вернулся в карагандинский хоккейный клуб "Сарыарка", сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

Комаристый Александр Игоревич, нападающий, родился 2-го октября 1989 г. Воспитанник московской школы хоккея.

Карьера в КХЛ: ХК "Витязь" (Подольск), ХК "Спартак" (Москва), ХК "Нефтехимик" (Нижнекамск), ХК "Металлург" (Новокузнецк), ХК "Югра" (Ханты-Мансийск). Всего в КХЛ Александр провел 330 игр и набрал 97 (39+58) очков.

Карьера в ВХЛ: ХК "Кристалл" (Саратов), ХК "Буран" (Воронеж), ХК "Химик" (Воскресенск). Минувший сезон Александр стартовал в карагандинской "Сарыарке", провел два матча, но был вынужден покинуть клуб по семейным обстоятельствам. Продолжил играть за ХК "Рубин" (Тюмень), где сыграл 66 матчей, набрав 28 (10+18) очков по системе "гол+пас".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты