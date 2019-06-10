Хоккейный клуб "Сарыарка" усилился нападающим

Александр Комаристый воспитанник московской школы хоккея.

Нападающий Александр Комаристый вернулся в карагандинский хоккейный клуб "Сарыарка", сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

Комаристый Александр Игоревич, нападающий, родился 2-го октября 1989 г. Воспитанник московской школы хоккея.



Карьера в КХЛ: ХК "Витязь" (Подольск), ХК "Спартак" (Москва), ХК "Нефтехимик" (Нижнекамск), ХК "Металлург" (Новокузнецк), ХК "Югра" (Ханты-Мансийск). Всего в КХЛ Александр провел 330 игр и набрал 97 (39+58) очков.



Карьера в ВХЛ: ХК "Кристалл" (Саратов), ХК "Буран" (Воронеж), ХК "Химик" (Воскресенск). Минувший сезон Александр стартовал в карагандинской "Сарыарке", провел два матча, но был вынужден покинуть клуб по семейным обстоятельствам. Продолжил играть за ХК "Рубин" (Тюмень), где сыграл 66 матчей, набрав 28 (10+18) очков по системе "гол+пас".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!