Кандидаты поздравили Токаева с победой по результатам Exit Poll

А также поблагодарили своих избирателей.

9 июня 2019 года в Казахстане состоялись внеочередные выборы президента страны. Согласно результатам Exit Poll, за Касым-Жомарта Токаева проголосовало почти 70% казахстанцев. Остальные кандидаты поздравили победителя, сообщает Zakon.kz.

Кандидат в Президенты РК Амиржан Косанов прокомментировал результаты Exit Poll, передает МИА "Казинформ".

- Я хочу сразу сказать что это достижение уникально, потому что впервые в новейшей истории Казахстана отдельный представитель казахстанской оппозиции без объединенных усилий, без самостоятельной политической партии выходит на такой достаточно серьезный политический уровень, который вмещает в себя больше, чем проценты необходимые для победы на парламентских выборах двух политических партий", - заявил Амиржан Косанов.

Дания Еспаева, участвовавшая в президентских выборах от партии "Ак жол", после объявления результатов экзит-пулла поделилась своими впечатлениями.

- Вначале хочу поздравить всех казахстанцев с удачным проведением важного для истории нашей страны дня. В том числе, выражаю безграничную благодарность моим соотечественникам, поддержавшим меня и отдавшим за меня свои голоса. Сегодня не было счета звонившим мне на сотовый телефон и выражавшим свою поддержку. Также я благодарна своим однопартийцам-акжоловцам. Что касается выборов, то они прошли очень напряженно. Окончательные результаты узнаем завтра", - сказала Дания Еспаева.

Толеутай Рахимбеков, участвовавший в президентских выборах от партии "Ауыл", отметил, что по результатам экзит-полла нельзя делать выводы.

- Время на этом не остановилось. Политическая платформа нашей партии полностью направлена на процветание сельских населенных пунктов. Это жизненное направление. Впереди выборы в Парламент. Мы не будем отклоняться от этого курса, - отметил Толеутай Рахимбеков.

По его словам, двух месяцев, предоставленных для подготовки к выборам, оказалось достаточно для слаженной работы партии.

Своим мнением о состоявшихся выборах в интервью BNews.kz поделился кандидат от Федерации профсоюзов Казахстана Амангельды Таспихов.

- У нас не было никаких препятствий, никто не мешал проводить всю агитационную работу. Поэтому никому никаких претензий у нас нет. Лично объехал 12 регионов, а мои доверенные лица, мои сторонники побывали во всех регионах. Мы, профсоюзы, показали себя, ряды сплотились на мой взгляд, наша команда сплотилась. Нашёл много друзей, знакомых, которые меня поддерживали. При встречах нас очень хорошо, тепло встречали, горячо поддерживали, общались, - отметил Таспихов.

Также Амангельды Таспихов подчеркнул, что участвовать в выборах для него большая часть и большая ответственность. Кандидат поблагодарил всех за поддержку на протяжении всего периода.

Свое мнение о прошедших выборах высказал кандидат в президенты РК от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков.

- Если бы смогли довести нашу кампанию, как мы задумали, то мы могли бы больше голосов набрать, но может где-то не доработали, не смогли довести до избирателя свою программу. В дальнейшем над этим проектом будем еще работать. Будем готовить молодежь, будем сами исправлять свои ошибки. Где-то улучшать, корректировать, эта работа будет продолжаться. Нельзя сказать, что я подавлен. Предварительно, я на все случаи готов, и к победе, и к проигрышу. На то мы и политики, что ведем борьбу. Оптимистичный настрой всегда будет вести партию, чтобы продолжить свою работу

По мнению кандидата от республиканского общественного объединения "Ұлы дала қырандары" Садыбека Тугела, выборы прошли честно и открыто.

- Народ сделал свой выбор. Как мы все слышали, по предварительным данным еxit рoll, Касым-Жомарт Токаев одержал большую победу с результатом 70,13%. Как один из кандидатов от чистого сердца хочу поздравить его, - отметил Садыбек Тугел.

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