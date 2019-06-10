Сборная Португалии стала победителем Лиги наций
Подопечные Фернанду Сантуша обыграли голландцев в решающей встрече нового турнира УЕФА, которая состоялась в Порту.
Фото : Twitter.com / @UEFAEURO10 июня 2019, 06:16
Португальская сборная стала победителем Лиги наций УЕФА, обыграв в финале команду Голландии с минимальным счётом - 1:0. Автором единственного гола стал Гонсалу Гуэдеш, сообщает Life.
Третье место досталось англичанам, которые ранее победили швейцарцев. Интересно, что ни в основное, ни в дополнительное время голов забито не было, исход встречи решила серия пенальти, где точнее оказались подопечные Гарета Саутгейта.
Лига наций УЕФА. Финал.
Португалия - Голландия - 1:0.
Голы: Гуэдеш 60' (1:0).
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