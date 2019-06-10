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Головкин проголосовал на президентских выборах

Из-за многочасовой разницы в США голосование началось намного позже.

Фото : Instagram10 июня 2019, 07:34

Казахстанский боксер Геннадий Головкин проголосовал на выборах президента в Нью-Йорке, передает Zakon.kz.

Фотографию с избирательного участка спортсмен опубликовал в Instagram.

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Vote in the ???????? Presidential Election Выполнил свой гражданский долг ????????

Публикация от Gennadiy Golovkin | GGG (@gggboxing) 9 Июн 2019 в 4:07 PDT

Стоит отметить, что из-за многочасовой разницы в США голосование началось намного позже.

9 июня в Казахстане прошли президентские выборы. По данным exit-poll с 70,13% лидирует Касым-Жомарт Токаев.


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