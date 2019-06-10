Стало известно об осложнениях у Бари Алибасова

Продюсер остается в медикаментозном сне.

Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что у его отца, находящегося в реанимационном отделении института имени Склифосовского, куда он попал после отравления жидкостью для прочистки труб, возникли осложнения, передает РИА Новости.

По словам Алибасова-младшего, продюсер остается в медикаментозном сне, "чтобы все силы организма пошли на восстановление". Он добавил, что с дыхательными путями и с желудком у его отца проблем нет, но один из ожогов "зарастает неправильно", в результате чего возникла угроза закупорки кишечника.

Бари Алибасова госпитализировали после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот" вместо сока, перепутав емкости. Врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожоги желудка второй степени и дыхательных путей.

В Роспотребнадзоре после инцидента с продюсером сообщили, что проверят маркировку средства для прочистки труб "Крот" и его соответствие требованиям и нормам ГОСТ.

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