Политолог: Результаты Exit Poll закономерны

Эксперты отмечают насыщенную и объективную избирательную кампанию.

Казахстанские политологи обсуждают результаты Exit Poll. И если в целом, по их словам, подобный результат угадывался, то результаты отдельных кандидатов заставляют удивиться, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Все этого, говорят эксперты, свидетельствует насыщенной и объективной всей избирательной кампании, а также возросшем интересе населения к политическому устройству страны. Также, политологи подчеркивают, что в прежние годы подобного распределения сил быть в принципе не могло. Доверие населения к Первому Президента Нурсултана Назарбаева сводило к нулю все усилия других кандидатов.

Андрей Чеботарев, политолог:

- Посмотрите, какой электоральный рейтинг был у первого президента Нурсултана Назарбаева. Все время он набирал по восходящей. Люди голосуют за стабильность и какую-то предсказуемость, эволюцию.

Марат Шибутов, политолог:

- Его сейчас нет. И эта мощная фигура не подавляет других. И в этих условиях мы видим, что кандидат от власти набирает ни 90 или 88, а 70. Все-таки маленький срок между уходом Елбасы и досрочными выборами сыграл на руку оппозиционным кандидатам.

9 июня 2019 года в Казахстане состоялись внеочередные выборы президента страны. По предварительным данным, за Касым-Жомарта Токаева проголосовало почти 70 % казахстанцев.

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