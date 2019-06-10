Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе
На повестке заседания - развитие электроэнергетической отрасли.
Фото : Радио Азаттык10 июня 2019, 10:00
В понедельник, 10 июня, в Мажилисе начался правительственный час, передает Zakon.kz.
Тема часа: "О развитии электроэнергетической отрасли и мерах по выполнению поручений Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева, данных на XVIII съезде партии "Nur Otan".
Докладчиком выступит министр энергетики Канат Бозумбаев.
В рамках "правительственного часа" в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса будет организована выставка.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4972945-f31757d2c6a0d5e70b43b2e4d8c3a662
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...