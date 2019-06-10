Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе

На повестке заседания - развитие электроэнергетической отрасли.

В понедельник, 10 июня, в Мажилисе начался правительственный час, передает Zakon.kz.

Тема часа: "О развитии электроэнергетической отрасли и мерах по выполнению поручений Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева, данных на XVIII съезде партии "Nur Otan".

Докладчиком выступит министр энергетики Канат Бозумбаев.

В рамках "правительственного часа" в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса будет организована выставка.

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