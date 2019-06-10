Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе

На повестке заседания - развитие электроэнергетической отрасли.

Фото : Радио Азаттык10 июня 2019, 10:00

В понедельник, 10 июня, в Мажилисе начался правительственный час, передает Zakon.kz.

Тема часа: "О развитии электроэнергетической отрасли и мерах по выполнению поручений Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева, данных на XVIII съезде партии "Nur Otan".

Докладчиком выступит министр энергетики Канат Бозумбаев.

В рамках "правительственного часа" в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса будет организована выставка.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты