Отдыхать не хочется - победитель "Голос. Дети" Казахстана

Как отдыхают юные таланты? Отдыхают ли они вообще?

Победитель казахстанского проекта "Голос.Дети" Казахстана, финалист "Битвы талантов" на Муз ТВ, талантливый 12-летний певец Даниил Юн рассказал корреспонденту Zakon.kz о творческих планах и любимых видах отдыха.

Как отдыхают юные таланты? Отдыхают ли они вообще? Эти часто задаваемые вопросы мы адресовали алматинцу, чей талант покорил весь Казахстан в 2018 году в проекте "Голос. Дети" Казахстана, а позже - зрителей российского Муз ТВ в проекте "Битва талантов".

- Наконец-то наступило лето, длинные каникулы, ура! Особых планов нет, но что точно - это: парки, аттракционы, поездки на природу, может аквапарки или поедем с родителями куда-нибудь к воде. Я очень люблю плавать! Еще я обязательно поеду к бабушкам и деду в другой город, у них всегда классно!

- Как отдыхают артисты? Отличается ли их каникулярное время от отдыха не артистов?

- Артисты отдыхают, наверное, так же, как и не артисты, я не знаю ) Просто у нас всегда есть занятия вокалом и возможность выступать на сцене, а я это обожаю, поэтому отдыхать от этого мне не хочется!

- Как завершился учебный год?

- Учебный год пролетел быстро и закончился хорошо! Конец года - всегда волнительно, конечно, контрольные, экзамены, но все позади и сдано на 4 и 5.

- Что нам ждать в ближайшее время?

- В планах заниматься вокалом и работать над новыми песнями, записать и снять интересные каверы и, возможно, выпуск авторской песни.

Альберт Ахметов

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