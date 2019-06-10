Отдыхать не хочется - победитель "Голос. Дети" Казахстана
Как отдыхают юные таланты? Отдыхают ли они вообще?
Победитель казахстанского проекта "Голос.Дети" Казахстана, финалист "Битвы талантов" на Муз ТВ, талантливый 12-летний певец Даниил Юн рассказал корреспонденту Zakon.kz о творческих планах и любимых видах отдыха.
Как отдыхают юные таланты? Отдыхают ли они вообще? Эти часто задаваемые вопросы мы адресовали алматинцу, чей талант покорил весь Казахстан в 2018 году в проекте "Голос. Дети" Казахстана, а позже - зрителей российского Муз ТВ в проекте "Битва талантов".
- Наконец-то наступило лето, длинные каникулы, ура! Особых планов нет, но что точно - это: парки, аттракционы, поездки на природу, может аквапарки или поедем с родителями куда-нибудь к воде. Я очень люблю плавать! Еще я обязательно поеду к бабушкам и деду в другой город, у них всегда классно!
- Как отдыхают артисты? Отличается ли их каникулярное время от отдыха не артистов?
- Артисты отдыхают, наверное, так же, как и не артисты, я не знаю ) Просто у нас всегда есть занятия вокалом и возможность выступать на сцене, а я это обожаю, поэтому отдыхать от этого мне не хочется!
- Как завершился учебный год?
- Учебный год пролетел быстро и закончился хорошо! Конец года - всегда волнительно, конечно, контрольные, экзамены, но все позади и сдано на 4 и 5.
- Что нам ждать в ближайшее время?
- В планах заниматься вокалом и работать над новыми песнями, записать и снять интересные каверы и, возможно, выпуск авторской песни.
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Этот праздник всегда занимает особое место в сердце и вызывает особые теплые чувства и эмоции... Мы от всей души поздравляем Вас и давайте никого не будем забывать ????❤????... . . . #Repost @producer_center_yuna Made by @Image.Downloader · · · · У наших артистов, несмотря на их юный возраст, есть уже номера "с историей". А у создания номера для песни #давайтевспомнимвсех в исполнении нашего 11-летнего @daniilyun целых две истории и обе грустные... несмотря на это, Даниил, каждый раз исполняя этот номер, настолько наполняет его жизнью, что невольно веришь в то, что все плохое когда-то заканчивается и уступает место свету и желанию жить и творить дальше. За постановку столь трогательного номера выражаем признательность девочкам из танцевальной школы @gamikz_ и их прекрасному хореографу Кате Гамидовой за то, что вкладывает душу во все, что она делает ❤???? #даниилюн #пцюна #детипомогаютдетям #детипоют #андрейрезников #люсячеботина #деньпобеды #помним #герои #голос #голосказахстанадети
Альберт Ахметов
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