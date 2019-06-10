Количество крупных компаний в Казахстане увеличилось на 4%

Более трети всех больших предприятий страны находится в Алматы и Нур-Султане.

Количество зарегистрированных компаний за год выросло на 3,9% и на конец апреля 2019 года составило 2,46 тысячи, из них 2,38 тысячи — действующие (рост за год — на 4,2%), сообщает Zakon.kz со ссылкой на ranking.kz.

Как отмечается, наибольший рост количества действующих крупных компаний зафиксирован в Атырауской области: на 17,6%, до 120 предприятий. На втором месте Мангистауская область: рост на 12,8%, до 97 крупных компаний. Замыкает тройку лидеров Нур-Султан, с ростом на 7,6%, до 299 компаний.

Больше всего крупных действующих компаний сосредоточено в Алматы: 537 предприятий, рост за год — на 5,7%.



Любопытно, что самый большой рост в разрезе отраслей был отмечен в сфере искусства, развлечения и отдыха: сразу на 22,9%, до 43 компаний.

Также в лидерах по приросту сферы административного и вспомогательного обслуживания (на 21,1%, до 132 действующих предприятий) и услуг по проживанию и питанию (рост на 16,1%, до 36 компаний).

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