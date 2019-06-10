Какой курс тенге и доллара ожидается на первой неделе после выборов

Экономист проанализировал факторы, способные оказать влияние на формирование курса национальной валюты.

Возможный курс национальной валюты по отношению к доллару на 10-14 июня 2019 года спрогнозировал казахстанский экономист Арман Байганов, разместив соответствующий пост на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Как отметил экономист, биржевой курс национальной валюты на предыдущей неделе формировался в соответствии с прогнозными данными в валютном диапазоне 382-384 тенге. При этом за отчетный период курс тенге незначительно ослабел – на 0,6%.

- Основная причина ослабления курса национальной валюты кроется в ухудшении внешней макроэкономической обстановки в связи с развязыванием со стороны США торговой войны и наличием повышенного спроса у населения американской валюты в преддверии президентских выборов. У населения еще осталось в памяти, когда через несколько месяцев после выборов в 2015 году национальная валюта за короткий срок существенно девальвировала. Также на курс национальной валюты оказало давление ослабление российского рубля в пределах 1%, – пояснил Арман Байганов.

В целом, по его мнению, предстоящая неделя для курса национальной валюты сулит укрепление. И тому будут способствовать следующие благоприятные факторы:

1) Согласно обнародованным еженедельным статистическим данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes от 7 июня, количество нефтяных буровых установок в течение недели существенно сократилось – на 11 единиц, при этом достигнув своего исторического минимума за последние два года.

Сокращение буровой активности сланцевой нефтяной отрасли США свидетельствует, что при текущих ценах инвесторы не заинтересованы в инвестировании в данную отрасль, но в тоже время увеличивается операционная эффективность отрасли, о чем свидетельствует увеличение объемов добычи. Учитывая приверженность стран соглашения ОПЕК+ по продлению действующего соглашения, а также снижения напряженности в торговых отношениях между США и Мексикой, стоимость нефти предположительно будет формироваться в пределах 62-65 долларов за баррель Brent.

2) Ухудшающиеся показатели состояния экономики США будет способствовать принятию решения со стороны ФРС о снижении базовой ставки, что повлияет на ослабление американской валюты.

- Основываясь на сложившихся внешних положительных факторах, биржевой курс национальной валюты по отношению к доллару США на предстоящей неделе будет формироваться в следующем валютном коридоре – 381-383 тенге в сторону укрепления, – резюмировал Арман Байганов.

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