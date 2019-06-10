Благодарен за то, что вышел здоровым - Роллс о бое с Головкиным

Канадский боксер обещал вернуться на ринг намного сильнее.

Канадский боксер Стив Роллс прокомментировал бой с Головкиным, передает Zakon.kz.

- Прошлая ночь прошла не так, как планировалось, но я благодарен за опыт и за то, что вышел здоровым, и смогу драться в другой день. Я хочу от всей души поблагодарить всех, кто помогал мне в этом долгом пути. И всем моим сторонникам и людям, оставившим положительные отзывы, я ценю их больше, чем вы думаете. Это не конец, и я вернусь намного сильнее, - написал в своем Instagram Роллс.

9 июня казахстанский боксер Геннадий Головкин сразился на ринге в Нью-Йорке с не знавшим поражений канадцем Стивом Роллсом. Бой закончился на четвертом раунде нокаутом. После боя Головкин передал "Канело", что он готов к третьему бою, на что тот ответил смеющимся до слез смайликом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!