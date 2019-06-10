Благодарен за то, что вышел здоровым - Роллс о бое с Головкиным
Канадский боксер обещал вернуться на ринг намного сильнее.
Канадский боксер Стив Роллс прокомментировал бой с Головкиным, передает Zakon.kz.
- Прошлая ночь прошла не так, как планировалось, но я благодарен за опыт и за то, что вышел здоровым, и смогу драться в другой день. Я хочу от всей души поблагодарить всех, кто помогал мне в этом долгом пути. И всем моим сторонникам и людям, оставившим положительные отзывы, я ценю их больше, чем вы думаете. Это не конец, и я вернусь намного сильнее, - написал в своем Instagram Роллс.
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Last night didn’t go as planned but I’m thankful for the experience and that I came out healthy and able to fight another day. I want to sincerely thank, with all of my heart, everybody who’s helped support me through this long journey. And to all of my supporters and people who’ve left positive messages, I appreciate them more than you know. This isn’t the end and I will come back much stronger. ????????#teamrolls
9 июня казахстанский боксер Геннадий Головкин сразился на ринге в Нью-Йорке с не знавшим поражений канадцем Стивом Роллсом. Бой закончился на четвертом раунде нокаутом. После боя Головкин передал "Канело", что он готов к третьему бою, на что тот ответил смеющимся до слез смайликом.
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