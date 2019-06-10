Ахметову рассказали об уникальном археологическом памятнике

Все артефакты будут переданы в фонды областного краеведческого музея.

9 июня известный казахстанский археолог Зейнолла Самашев сообщил акиму ВКО Даниалу Ахметову об очередном сенсационном открытии, которое обнаружили на археологических памятниках у горы Акбаур в 3 км к северу от аула Бестерек Уланского района, передает Инфоцентр ВКО.

На фоне уникальных природных ландшафтов урочища Акбаур, знаменитого своими массивами с наскальными рисунками и петроглифами, Зейнолла Самашев обнаружил останки поселения эпохи финальной бронзы и раннего железного века. Последний факт представляет исключительный интерес, поскольку оседлые поселения саков на территории Казахстана исследованы очень мало, а на востоке страны открыты впервые. Это обстоятельство открывает новые подходы к изучению экономики и общественного устройства древних сакских народов, поскольку всегда доминировало мнение об исключительно кочевническом укладе так называемых ранних кочевников степного пространства.

Находки большого количества зернотерок на поселении Акбаур -1, как этот объект уже назван, керамики без орнамента, точильных камней, костей лошади, овцы, коз явно свидетельствуют о комплексном характере хозяйства людей, которые оставили этот памятник. Предварительная дата этого памятника, как сказал руководитель работ профессор Зейнолла Самашев, - XI – IX вв. до н.э. Находки означают, что ранние саки региона вели оседлый образ жизни, у них было развито земледелие, скотоводство, металлургия, ремесленное производство.

С выводами Самашева согласен Боковенко Николай Анатольевич, старший научный сотрудник отдела археологии Государственного Института Истории материальной культуры Российской академии наук, г. Санкт-Петербург.

Он отметил, что на поселении Акбаур-1 сделано очень важное научное открытие. Впервые на территории Восточного Казахстана открыто раннесакское поселение, это подтверждают многочисленные артефакты, которые были обнаружены во время раскопок. Особенно стоит отметить точильные камни, которые свидетельствуют о кочевом хозяйстве ранних саков.

- Надо внимательно подойти к характеристикам керамики для выделения слоев эпохи бронзы и раннего железа. Это еще раз подтвердит датировку, которую предлагает Самашев - XI-IX вв. до н.э, - отметил российский ученый.

Кстати, Боковенко, работающий не первый год на территории Восточного Казахстана, отметил отличную организацию экспедиций, научный подход к исследованию различных археологических памятников, которые приводят к уникальным открытиям в мировой археологии.

Напомним, что все работы проходят в рамках областной Программы археологических исследований, курируемой непосредственно Акимом области.

В интервью аким области Ахметов отметил, что его радуют результаты той широкомасштабной исследовательской работы, которая идет под руководством выдающего археолога нашей страны Зейноллы Самашева.

- В прошлом году летом мое внимание приковало одно исторически интересное место в комплексе Акбаур, где под землей был слышен гулкий звук. После изучения приступили к раскопке. Выяснилось, что здесь функционировало поселение эпохи финальной бронзы и раннего железного века. Все находки свидетельствуют, что наши предки были не только кочевниками. Мы видим здесь блестящий процесс земледелия. В целом все, что сегодня есть на земле Восточного Казахстана, говорит о многообразной жизни ранних саков. Это в VII-VIII вв. до н.э. была развита металлургия, чему свидетельствуют найденные золотые и другие металлургические изделия. Это говорит о высоком уровне цивилизации тех далеких лет, - отметил аким.

Более тысячи фрагментов орнаментированных обломков керамики и другие материалы уже подвергаются обработке в камеральных условиях с активным участием студентов и преподавателей ВКГУ им. С. Аманжолова. Все артефакты будут переданы в фонды областного краеведческого музея, но предварительно студенты университета будут учиться обрабатывать, изучать и интерпретировать эти замечательные артефакты, которые, несомненно, прольют свет на многие нерешенные вопросы древней истории Казахстана.

Раскопки памятника будут продолжены в следующем году, так как являются, по мнению ученых, очень перспективными. Перед наукой стоят задачи определения статуса различных типов памятников, расположенных на территории данного микорайона, типологии, классификации, в том числе и их синхронизации.

Как и в предыдущие годы исследования памятников региона носят международный характер, в них принимают участие археологи из Российской Федерации, Турции, Азербайджана. Студенты ВКГУ, которые проходят здесь практику под руководством Кариева, безусловно, получают хорошую научную практику, вполне возможно, что среди них окажутся будущие исследователи истории края и страны.

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