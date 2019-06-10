Гроза и град ожидаются в трех регионах Казахстана

Так, в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

Штормовое предупреждение объявлено 9 июня в трех регионах республики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Так, в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. Местами ожидаются гроза, шквал, град.

В Таразе ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с, днем временами 25 м/с. Ночью и утром ожидаются гроза, шквал, град.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

В Петропавловске ожидается гроза, шквал. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается местами гроза. Ветер северо-западный ночью местами, днем порывы 15-20 м/с.

В Костанае ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

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