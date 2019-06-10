Глава МОН наградила студента, спасшего троих детей во время пожара

Такими молодыми ребятами, которые рискуя собственной жизнью, спешат на помощь попавшим в беду людям, нельзя не гордиться и не восхищаться - министр.

Министр образования и науки Куляш Шамшидинова наградила студента 2 курса факультета информации и технологии ЕНУ им.Л.Гумилева 21-летнего Нурсултана Исмагулова, который проявил отвагу во время пожара в одном из многоэтажных домов в Нур-Султане, передает Zakon.kz.

Награждая отважного студента, Куляш Шамшидинова отметила, что "такими молодыми ребятами, которые рискуя собственной жизнью, спешат на помощь попавшим в беду людям, нельзя не гордиться и не восхищаться".

- Конечно, хочется сказать слова благодарности родителям Нурсултана, воспитавшим и вырастившим такого смелого, мужественного и крепкого духом сына. Немаловажную роль в формировании таких ребят, безусловно, играют и педагоги, школа. Мы общими усилиями должны делать все для того, чтобы подрастающее поколение было сильным, здоровым, отзывчивым – это наша общая задача. Такие ребята как Нурсултан – настоящие герои нашего времени! - сказала министр.

В тот день Нурсултан с друзьями гулял в столичном парке. Услышав звуки бьющихся стекол и крики людей, вместе с друзьями бросился на место происшествия. Молодые люди увидели, что из окна второго этажа кричит мужчина, он звал на помощь и умолял спасти его четверых детей. Не задумываясь, Нурсултан быстро забрался на второй этаж через крышу находившегося внизу магазина, разбил окно и вытащил троих детей. Прибывшие пожарные спасли еще одного ребенка и отца семейства, их спустили по пожарной лестнице.

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