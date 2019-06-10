В Павлодарской области продолжают модернизировать учительские и школьные столовые

Общий объем привлеченных частных инвестиций составляет 94 млн тенге.

В 52 школах Прииртышья внедрен проект по созданию современной учительской - Teachers office в формате оpen spaсe, передаёт корреспондент pavlodarnews.kz.

Об этом агентству сообщили в проектном офисе Еrtіs – adaldyq alańy.

- Одним из главных направлений работы проектного офиса Еrtіs – adaldyq alańy является создание комфортных условий для граждан. Для этого в 52 школах области внедрен проект современная учительская - Teachers office в формате оpen spaсe. Это позволяет учителям в удобной и доступной форме выполнять свою работу, способствует открытости и прозрачности рабочего процесса, - отметил руководитель проектного офиса Бакытбек Алиакпаров.

По мнению самих педагогов, здесь для них созданы все необходимые условия для плодотворной работы: рабочие места оборудованы компьютерами и оргтехникой с возможностью пользования интернетом для подготовки к урокам, заполнения электронного журнала "Күнделік", использования ресурсов образовательного контента и перехода на безбумажный документооборот. В областном управлении образования отмечают, что современные учительские Teachers office – это не только удобство и комфорт для педагогов. Внедрение проекта позволит сэкономить трудозатраты учителей на 30 %, бюджетные средства на закупку расходных материалов и канцелярских товаров - на 80 % . Кроме того, в школах Прииртышья полным ходом идет модернизация школьных столовых.

- Для организации качественного питания нужны современные столовые, оснащенные новым оборудованием с передовыми технологиями. Но на это требуется значительное капиталовложение, что в пересчете на все действующие государственные школы составит немалые бюджетные средства, - отмечает руководитель проектного офиса Бакытбек Алиакпаров.

Для улучшения ситуации в павлодарском регионе внедряется проект "Модернизация школьных столовых" с участием бизнеса. Как отметил руководитель областного управления образования Дінислам Болатханұлы, в пилотном режиме апробируются два проекта, где задействованы 11 школ города Павлодара (№№ 1, 5, 12, 18, 23, 27, 41) и 4 областные специализированные школы.

- Общий объем привлеченных частных инвестиций составляет 94 млн тенге. На сегодняшний день заменено технологическое оборудование, пересмотрен рацион питания в соответствии с едиными стандартами, оформление школьных столовых имеет единый стиль, - подчеркнул он.

Также глава ведомства добавил, что за время летних каникул будет сделан ремонт и полная модернизация оборудования по приготовлению пищи. С учетом полученного опыта в оставшихся 28 школах Павлодара будут продолжены мероприятия по модернизации столовых, где предполагаемая сумма инвестиций со стороны частных партнеров составит 308,7 млн тенге.

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