Бозумбаев рассказал, как Казахстан вынужден был утилизировать старые немецкие авто

Чтобы в Германии не платить налог на утилизацию этого автомобиля, его продавали сюда.

На правчасе в Мажилисе Парламента РК по вопросам развития электроэнергетической отрасли речь зашла о завозимом из-за рубежа оборудовании, в частности, установок возобновляемых источников энергии (ВИЭ), передает корреспондент Zakon.kz.

На заседании депутаты рассказали об одном фермере, который привез бывшую в употреблении установку ВИЭ и не смог принять участие в аукционных торгах по ВИЭ.

- Я этот вопрос знаю, он не новый, - ответил на этот вопрос министр энергетики РК Канат Бозумбаев. - Знаю этого бедного сельчанина, который б/ушную установку из Европы привез, у себя смонтировал, теперь хочет продавать, на аукционе участвовать, конкурировать и продавать электроэнергию единому закупщику, чтобы потом он распределял на всех потребителей страны.

При этом он объяснил причины возникновения такой ситуации.

- Здесь мы должны с вами четко осознавать. Первое. Европа избавляется от бывших в употреблении ветровых электроустановок, потому что их нужно утилизировать, а это расходы. Легче продать в Казахстан. Казахстанцы купят, ресурсы у нас тут доработают, потом чего там с ней сделают непонятно. Это похоже на ту схему, на "серый" импорт б/ушных машин, который все годы у нас существовал. Для того, чтобы в Германии не платить налог на утилизацию этого автомобиля, его продавали сюда в бывшие страны. Мы сюда привезли, потом вынуждены были с вами несколько лет назад ввести сбор на утилизацию: 83 тысячи автомобилей уже утилизировали. А это достаточно большая сумма на каждый ввезенный, нынешний, экспортируемый или произведенный автомобиль в Казахстане, - констатировал глава ведомства.

В связи с этим, по его словам, возникает вопрос, кто потом будет заниматься этой утилизацией, когда через три года они выйдут из строя.

- Второй вопрос, другие участники аукциона приходят с новым оборудованием. Понятно, что у них амортизация выше, а мы какого-то богатого фермера, ведь он не бедный фермер, про которого я имею в виду, мы его пустим на аукцион с б/ушным оборудованием. Это как минимум нарушение конкурентоспособности. И третье, как вы все хорошо понимаете, один из главных принципов электроэнергетики - это обеспечение надежности энергоснабжения. Оборудование, которое много лет где-то отработало, потом сюда приехало, безусловно, возможно, какие-то талантливые мастера его настроили, но риски по нему по выходу из строя в самый нужный момент достаточно высокие, - подчеркнул Бозумбаев.

Подытоживая, министр сказал, что запрета на ввоз б/ушных установок не собираются вводить, но стимулировать доставку такого оборудования "было бы, по меньшей мере, странно".

- Поэтому, что касается сельских производителей, кто хочет привезти какое-то оборудование для своих нужд, пусть привозит. Если найдет потребителей таких, пусть привозит. Здесь никто не ограничивает. Но стимулировать сюда доставку бывших в употреблении установок с нашей стороны, по меньшей мере, было бы странно. У нас четкая позиция - мы себя уважаем! Казахстан должен двигаться вперед, ввозить самые последние эффективные технологии, чтобы стоимость их снижалась значительно, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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