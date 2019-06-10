Наблюдатели рассказали, за кого голосовали студенты в Алматы

На наш взгляд, все прошло честно и справедливо.

В Алматы состоялся брифинг международных наблюдателей за президентскими выборами из Германии, передает Zakon.kz.

О своих впечатлениях от выборов рассказали генеральный секретарь казахстанско-немецкого Форума экономики и культуры, руководитель районного отделения Свободной демократической партии, советник-консультант по финансовым вопросам ТПП Кристиан Гросс, статс-секретарь МИД ФРГ в 2009-2011 годах, экс-посол ФРГ в Мексике, старший советник по инвестиционной поддержке и развитию Турции Вольф-Рутхарт Борн и общественно-политический деятель, экс-депутат Бундестага, уроженец Алматинской области, 30 лет живущий в Германии, Хайнрик Цертик.

Спикеры отметили, что не имели возможность видеть весь ход подготовки к выборам, поскольку прибыли в Казахстан для наблюдения за всем только в день голосования, их возили только по некоторым избирательным пунктам Алматы и Алматинской области. Там они заметили других наблюдателей, от 7 до 10 человек, которым могли задавать во время выборов вопросы.

- Я был в Казахстане 10 лет назад, РК- член ОБСЕ, у этой организации есть департаменты по охране прав человека и по наблюдениям за выборами, они были приглашены в Казахстан. Солидная делегация. Я не сомневаюсь, что делегация составит отчет, где отразят нарушения, которые они могли заметить. Мы наблюдали за голосованием в Алматы, мы не заметили, но ОБСЕ все, что зафиксировали, укажет в отчете, поскольку они долгосрочно наблюдали и видели больше, чем мы, - сказал Борн.

Он отметил, что в течение дня с коллегами посетили несколько избирательных участков, поговорили с казахстанскими наблюдателями.

- Посетили КазНУ имени Аль-Фараби, видели, как подсчитывают голоса на их участке. Все было по правилам. При этом число голосующих- студенты, они имеют свое мнение, свой взгляд, это радует. Подсчетом голосов занимается ЦИК, и общереспубликанские цифры выводят они по итогам подсчета голосов на избирательных участках по всей стране. На наш взгляд, все прошло честно и справедливо. Количество голосовавших порадовало. Нарушений законов не замечено там, где мы были. Выборы прошли свободно, соблюдались стандарты, - сказал Борн.

Цертик наблюдал за голосованием в Карасайском районе Алматинской области, разговаривал с людьми,

- После обеда был на участке, сравнил количество проголосовавших, указанных в протоколе, и визуально оценил число бюллетеней в урне, и это могло соответствовать. ОБСЕ глубже работали по наблюдениям за ходом голосования, у нас таких возможностей. Но у нас замечаний нет. По приезду мои коллеги удивились малому количеству плакатов на улицах. Директор школы спрашивала, как проголосовать дочерям, которые живут в Москве и Талдыкоргане. Надо было для этого взять открепительный талон, но они не знали. Невозможно все охватить, но необходимо повышать грамотность правовую избирателей, - сказал Цертик.

Следующий этап- отчет ОБСЕ с рекомендациями для правительства страны.

- Мы приехали посмотреть за выборами. Мы ведем переговоры с депутатами, но не более. Надеемся на тесное взаимодействие с избранным президентом, - подчеркнул Цертик.

Наблюдатели также высказались о митингах, прошедших в день выборов в крупных городах страны.

- Для нас это нормально, в Германии часто происходят демонстрации, это норма, люди имеют право выступать. Полиция обычно предупреждена, какие улицы надо заблокировать. Но бывает все спонтанно, через соцсети собираются на митинги. Мы привыкли к этому, в Германии ежедневно. Я тоже выступал на демонстрациях в 60-е, полиция была жесткой тогда. Сейчас она обучена и не такая жесткая как раньше. Казахстану надо научиться регулировать вопросы мирным путем, - подчеркнул Борн.

Выборы Президента РК состоялись 9 июня, в них участвовали 7 кандидатов.

Альберт Ахметов

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