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В Алматинской области разыскали пропавших без вести двух подростков

Детей нашли в Талдыкоргане.

Фото : Мое!10 июня 2019, 12:44

9 июня жительница Текели обратилась в полицию с заявлением об исчезновении ее двух несовершеннолетних детей, 2007 и 2011 годов рождения. Женщина пояснила, что дети пропали днем ранее, то есть 8 июня, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Поднятые по тревоге сотрудники Текелийской городской полиции организовали масштабные поиски, к которым подключились волонтеры, члены местного клуба байкеров и другие неравнодушные жители города.

- Ориентировка на пропавших без вести подростков быстро распространилась в социальных сетях. В ходе розысков пропавших детей поисковые группы осмотрели практически весь Текели, береговую линию реки, подвалы, крыши домов и заброшенные здания. В итоге, подростков нашли в Талдыкоргане, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Работники службы охраны одного из талдыкорганских торгово-развлекательных комплексов опознали детей по ориентировке и сообщили поисковым группам. Прибывшие на вызов полицейские немедленно доставили детей в Текели, где передали родителям.

С несовершеннолетними также проведена профилактическая беседа. Со своей стороны, родные подростков выразили благодарность за поддержку и помощь всех, кто оказал содействие в их поиске.


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