Токаев принял поздравления от Жээнбекова и Рахмона

Президенты подтвердили твердое намерение и далее укреплять отношения.

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

- Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах. Собеседники подтвердили твердое намерение и далее укреплять казахско-кыргызские отношения, основанные на добрососедстве и дружбе народов двух стран, - говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, последний поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах.

Главы государств выразили уверенность в дальнейшем динамичном развитии казахстанско-таджикского стратегического партнерства.

Стороны также обсудили график предстоящих встреч.

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