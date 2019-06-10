Токаев принял поздравления от Жээнбекова и Рахмона
Президенты подтвердили твердое намерение и далее укреплять отношения.
Фото : Акорда10 июня 2019, 12:48
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым и президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.
- Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах. Собеседники подтвердили твердое намерение и далее укреплять казахско-кыргызские отношения, основанные на добрососедстве и дружбе народов двух стран, - говорится в сообщении.
В ходе телефонного разговора с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, последний поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах.
Главы государств выразили уверенность в дальнейшем динамичном развитии казахстанско-таджикского стратегического партнерства.
Стороны также обсудили график предстоящих встреч.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4972977-1e32a8ed4628b539175cb8c268fa2d2c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...