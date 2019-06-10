В СНГ назвали выборы президента Казахстана открытыми и демократичными

Мы видели, что граждане Казахстана могли выразить свой голос свободно.

Миссия наблюдателей СНГ признает выборы президента Казахстана открытыми и демократичными, заявил РИА Новости глава миссии, председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

- Выборы были открытыми, демократичными, наши наблюдатели не чувствовали никаких препятствий в своей работе. Мы видели, что граждане Казахстана могли выразить свой голос свободно, никакое давление не оказывалось, - сказал он журналистам.

9 июня в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы.

Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.

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