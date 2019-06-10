Пятую часть взносов в Фонд медстрахования отчисляют алматинцы

В мае из Алматы поступило 2 млрд тенге.

Общая сумма поступлений на обязательное социальное медицинское страхование от Алматы с июля 2017 по май 2019 года включительно составила более 36,8 млрд тенге. Об этом сообщили в филиале Фонда социального медицинского страхования по городу, передает Zakon.kz.

В 2018 и 2019 обязательство по отчислениям за ОСМС сохраняется за работодателями.

- Алматы по-прежнему занимает лидирующую позицию по выплатам в разрезе регионов – пятая часть от всех средств. Конкретно за май 2019 года работодатели Алматы за медицинское страхование оплатили 2 млрд тенге. Кроме того, единый совокупный платеж за себя с начала года оплатили 1800 самозанятых алматинцев на сумму чуть более 3 млн тенге, - сообщили в филиале Фонда по Алматы.

Индивидуальные предприниматели и лица, работающие по договорам гражданско-правового характера освобождены от платежей за себя с 2018 до 2020 года, но оплачивали взносы за второе полугодие 2017 года по действующему на тот период законодательству. В случае, если у ИП есть наемные работники, они должны оплачивать отчисления за них как работодатели.



Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, и с 2020 года будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС.

До старта медпомощи по ОСМС Фонд социального медицинского страхования также финансирует гарантированный объем бесплатной медицинской помощи на средства из бюджета.

Альберт Ахметов

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