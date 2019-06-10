ЦИК прокомментировал видео с исчезающими чернилами

Это все - фейк.

Фейковыми новостями назвали опубликованные в социальных сетях ролики с исчезающими от тепла чернилами ручек и подготовленными для вброса пачками бюллетеней, пишет Sputnik.

- Ни одного нарушения, связанного с подсчетом голосов, на данный момент в Центральную избирательную комиссию, в территориальные избирательные комиссии не поступало, - сказала член ЦИК Казахстана Зауреш Баймолдина.

Отвечая на вопрос о видео с нарушениями, она ответила, что это все - фейк.

- Каких только фейковых новостей нет. Все, что угодно можно нарисовать, вы, журналисты, это лучше меня знаете. Таких фактов у нас не было. Где у нас снимаются фейковые новости? Вон, целые инсценировки, - сказала Баймолдина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Фальшивое голосование на выборах в Алматинской области? #adilsailayushin #унасестьвыбор Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ (@taldykorganec_insta) 9 Июн 2019 в 4:53 PDT

Ранее она рассказала о выявленных нарушениях, которых оказалось немного.

Отвечая на вопрос, можно ли считать выборы легитимными с учетом этих нарушений, Баймолдина заметила:

- 9 968 только участковых комиссий у нас. Сколько проголосовало граждан, вы слышали. Это (нарушения) – капля в море, - заключила Баймолдина.

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