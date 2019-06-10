Ержан Салтыбаев: Победа Токаева – выбор в пользу преемственности

Выборы фактически завершили этап транзита политической власти, который начался 19 марта 2019 года.

Директор ИМЭП при Фонде Первого Президента РК - Елбасы Ержан Салтыбаев считает, что победа Токаева свидетельствует о сохранении преемственности курса Елбасы, передает Zakon.kz.

- В воскресенье 9 июня 2019 года состоялось историческое для нашей страны событие. В ходе всенародных президентских выборов определен следующий президент страны, которым уверенно становится Касым-Жомарт Токаев, набравший свыше 70% голосов. Победа Токаева свидетельствует о сохранении преемственности курса Елбасы. Голосуя за нового президента, народ в своем подавляющем большинстве выступил в поддержку данного курса, - сказал Ержан Салтыбаев.

Он отметил, что главный оппозиционный кандидат Амиржан Косанов, после публикации результатов Exit-poll, уже поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах, признав свое поражение.

- Таким образом, избирательная конкуренция завершается в уважительной и демократичной манере, что имеет весьма позитивную роль для формирования новой политической культуры нашего общества. Все прогнозы и опасения международных экспертов о том, что политический транзит власти в Казахстане якобы будет сопровождаться внутриполитическими эксцессами, не подтвердились. Несмотря на отдельные выплески уличного недовольства, которые случаются после выборов во всем мире, президентские выборы в Казахстане успешно завершились, - считает Салтыбаев.

Далее он отметил ряд важных аспектов по итогам выборов:

- Во-первых, выборы фактически завершили этап транзита политической власти, который начался 19 марта 2019 года.

Во-вторых, в Казахстане существенно вырос уровень демократической гражданской активности. Так, в этих выборах участвовало наибольшее количество волонтеров-наблюдателей со стороны гражданского общества.

В-третьих, количество голосов, набранных Амиржаном Косановым и другими альтернативными кандидатами говорит об относительно невысокой поддержке оппозиционной повестки. Большинство общества явно делает выбор в пользу стабильности и предсказуемости, с недоверием относясь к любым призывам к радикальным изменениям.

В то же время, очевиден и запрос на позитивное обновление. Теперь новому президенту предстоит всерьез оправдать, тот огромный мандат доверия, который народ Казахстана вручил ему на выборах.

В целом, выборы 2019 года стали успешным примером мирного и легитимного политического транзита власти, что создает основу для устойчивого развития страны на предстоящие годы, - заключил Директор ИМЭП.

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