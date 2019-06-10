Стали известны победители Almaty ATP Challenger

Общий призовой фонд составил 54 160 долларов США.

Международный мужской турнир по теннису серии ATP Challenger завершился в Алматы, передает Zakon.kz.

ATP Challenger – это рейтинговый турнир, за участие и победы в котором теннисисты зарабатывают очки и повышают свой уровень для возможности участвовать в международных престижных турнирах

На турнир заявились 60 спортсменов из 30 стран мира. Казахстан представляли Григорий Ломакин, Андрей Голубев, Тимофей Скатов, Достанбек Ташбулатов, а также Александр Недовесов, Денис Евсеев, Тимур Хабибулин, вышедшие в основную сетку. В одиночном разряде Недовесов дошел до четвертьфинала.

Награды турнира разыграли зарубежные спортсмены, за игрой которых на зрительских трибунах наблюдали дети, активно занимающиеся теннисом.

Первое место в парном разряде заняли Maртин (Словакия)/Подлипник-Кастильо (Чили), серебро досталось паре Оливейра (Португалия)/Василевский (Беларусь). В одиночном разряде золото завоевал Лоренцо Джустино из Италии, обыгравший в финале Фернандо Кориа из Аргентины.

По словам директора алматинского филиала Федерации тенниса и вице-президента Азиатской Федерации тенниса Адиля Бурлибаева, Almaty ATP Challenger прошел в третий раз в Алматы успешно, несмотря на каверзы погоды, и на достаточно высоком уровне. А. Бурлибаев также отметил поддержку акимата Алматы за содействие в развитии тенниса в Алматы.

- Подобные турниры – прекрасная возможность для юных спортсменов, а также любителей тенниса вживую увидеть игру профессионалов, а также окунуться в особую атмосферу международных турниров, - сказал он.

Общий призовой фонд составил 54 160 долларов США, который распределился между всеми участниками в соответствии с результатами матчей.

Альберт Ахметов

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