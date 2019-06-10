Еще несколько дней в Алматы будут идти дожди

Такой прогноз дали синоптики.

Управление краткосрочных прогнозов погоды "Казгидромета" предоставило погоду в Алматы на ближайшие три дня, передает Zakon.kz.

Согласно данным синоптиков, 11 июня в Алматы будет переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Температура ночью +11 +13°С, днем +21 +23°С.

12 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура ночью +10 +12°С, днем +21 +23°С.

13 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +12 +14°С, днем +24 +26°С.

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