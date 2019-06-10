Более двух тысяч голов импортного КРС завезли в Павлодарскую область с начала года

Стоимость одной головы зависит от страны экспортера и приобретаемой породы.

Большую часть крупного рогатого скота завозят из России и Чехии, стоимость одной головы составляет от 650 до 750 тысяч тенге, передает pavlodarnews.kz.

Как сообщили в региональном управлении сельского хозяйства, по программе "Сыбаға" планируется закупить 10 191 голову импортного маточного поголовья скота. На сегодняшний день в область завезено 17,6 % КРС от плана, к концу 2019 года завоз КРС обещают полностью завершить.

- Сегодня нашими постоянными партнерами, экспортирующими живой товар, являются Кемеровская, Брянская, Красноярская, Томская и Новгородская области, а также Чешская Народная Республика, - отметил заместитель руководителя ведомства Марат Шугаев. - Всего в регион уже завезено 2485 голов скота, из них для развития молочно-товарной фермы ТОО ASTYK-PV приобрело 691 голову КРС породы симментал.

Стоимость одной головы зависит от страны экспортера и приобретаемой породы. По данным АО "Аграрная кредитная корпорация", в среднем в странах СНГ стоимость головы породы ангус составляет 750 тысяч тенге, цена за голову прочих пород - 650 тысяч тенге. Чаще приобретают герефорд, симментал и абердин-ангус. Для приобретения племенного КРС государство предоставляет субсидии в размере 225 тысяч тенге за одну голову, для чистопородного КРС этот показатель составляет 175 тысяч тенге.

- По наибольшему количеству завезённого скота в регионе лидирует район Тереңкөл – 326 голов, Иртышский район – 312, а также Баянаульский район - 280 голов, - сказал Марат Шугаев. Отметим, что программа "Сыбаға" направлена на кредитование развития мясного животноводства, а именно на завоз импортного маточного поголовья крупного рогатого скота, с выдачей льготного кредита под 4 % годовых. Кредитование происходит через АО "Аграрная кредитная корпорация" и АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".

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