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Видео с упавшей на "старой" площади женщиной прокомментировали в ДП Алматы

После прибытия врачей пришедшая в себя женщина отказалась от их помощи и от дальнейшего обследования.

Фото : rosgvard.ru10 июня 2019, 15:17

В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали инцидент с женщиной, которой стало плохо в районе площади "Астана", передает Zakon.kz.

- Сотрудники СОБР ДП города Алматы, несшие службу по обеспечению общественного правопорядка на пересечении проспекта Толе би и улицы Панфилова, оказали первую медицинскую помощь женщине в возрасте 50-55 лет, которая почувствовала недомогание. Бойцы подстелили под упавшую в обморок женщину куртку, брызгали на лицо водой и до приезда бригады скорой медицинской помощи следили за ее пульсом. Кто-то из прохожих предложил свою помощь и дал женщине лекарство от сердечной недостаточности, - сообщили в полиции.

После прибытия врачей пришедшая в себя женщина отказалась от их помощи и от дальнейшего обследования. Она самостоятельно ушла домой.


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