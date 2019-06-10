Посол России передал Токаеву поздравления от Путина

Это чистая победа.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Казахстан Алексея Бородавкина, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

Алексей Бородавкин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встретиться и передал поздравления президента Российской Федерации Владимира Путина с победой на президентских выборах.

- Я поздравляю Вас с убедительной победой на выборах при очень впечатляющей явке избирателей. Это чистая победа, это убедительное свидетельство того, что народ выбрал вас Президентом Казахстана, - сказал посол.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахстанско-российских союзнических отношений и сотрудничества двух стран в рамках международных организаций.

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