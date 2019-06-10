Константин Брусенский о нокауте: Выполнил все тренерские установки

В целом боем остались довольны - казахстанский боксер.

Казахстанский боксер Константин Брусенский прокомментировал свою досрочную победу во втором поединке в профессионалах, передает Zakon.kz.

9 июня в Москве он встречался с Иброгимом Холмуродовым из Таджикистана.

- Поделитесь эмоциями от победы. Довольны ли собой?

- В целом боем остались довольны. Удалось реализовать полностью все наработки, которые отрабатывали с тренером, и выполнить все тренерские установки. Конечно, рассчитывали на более сильного соперника, но от нас это не зависит. Мы сделали свою работу на все сто процентов. В принципе, собой доволен. Организация боя тоже прошла хорошо. Полностью прошли подготовку без нареканий, без травм и сложностей. Все было на высшем уровне. Как запланировали, так все и случилось.

- Как оцените соперника?

- Мы практически до последнего момента не знали своего соперника. Поэтому готовились под любого оппонента и были готовы выйти хоть с левшой, хоть с правшой из любой школы бокса. Мы просто нарабатывали свои комбинации. Иброгим Холмуродов показал то, что он мог, и я рад, что оказался сильнее.

- Какие дальнейшие планы?

- Сейчас отдохнем дней десять и начнем новую подготовку. Есть над чем работать. Будем меняться, устранять все недочеты, расти. И надеюсь, что в скором времени состоится уже третий бой.

Напомним, Константин Брусенский нокаутировал Иброгима Холмуродова во втором раунде. Видео нокаута можно посмотреть здесь.

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