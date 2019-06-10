Какая погода ждет жителей Нур-Султана и Шымкента

До 35 градусов поднимется температура воздуха в Шымкенте.

Какой будет погода в ближайшие три дня в столице и Шымкенте, рассказали синоптики "Казгидромета", передает Zakon.kz.

В городе Нур-Султане 11 июня будет переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура ночью +11 +13°С, днем +25 +27°С.

12 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с. Температура ночью +13 +15°С, днем +22 +24°С.

13 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью +13 +15°С, днем +26 +28°С.

В Шымкенте 11 июня будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура ночью +11 +13°С, днем +25 +27°С.

12 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с. Температура ночью +12 +14°С, днем +30 +32°С.

13 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на восточный 8-13 м/с. Температура ночью +15+17°С, днем +33+35°С.

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