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Эрдоган стал свидетелем на свадьбе футболиста Озила

Он и его жена были почетными гостями на свадьбе немецкого футболиста.

Фото : Скриншот видео10 июня 2019, 15:58

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал шафером на свадьбе полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила, передает tvzvezda.ru.

По информации издания, Озил имеет турецкие корни, поэтому появление на его бракосочетании турецкого президента вполне объяснимо. Свадьба Озила прошла в Стамбуле 7 июня.

Эрдоган и его жена Эмине попали в кадр вместе с Озилом и его невестой, актрисой со шведскими и турецкими корнями, бывшей обладательницей титула "Мисс Турция" Амине Гюльше. К слову, молодожены отказались от традиционных подарков на свадьбу, попросив гостей сделать пожертвования в благотворительный фонд.

В прошлом году Озил завершил карьеру в национальной сборной Германии по футболу в возрасте 29 лет, пожаловавшись на проявление "расизма" и "несправедливости" со стороны Немецкого футбольного союза (DFB). В частности, глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель раскритиковал спортсмена и его товарища по команде Илкая Гюндогана за то, что они сфотографировались с президентом Турции. Как видно, тот в долгу не остался и пришел на свадьбу к своему поклоннику в качестве шафера.


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