Касым-Жомарт Токаев проведет пресс-конференцию по итогам выборов
В пресс-конференции примут участие отечественные и зарубежные СМИ.
Фото : ПМ10 июня 2019, 16:22
Глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет конференцию по итогам выборов, передает Zakon.kz.
- Сегодня в 17:00 в Акорде состоится пресс-конференция Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по итогам внеочередных президентских выборов с участием казахстанских и зарубежных средств массовой информации, - написал на своей странице в facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
9 июня 2019 года состоялись внеочередные выборы президента Казахстана. По предварительным итогам, озвученным ЦИК РК, кандидат в президенты от партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов. Второе место по количеству проголосовавших занял Амиржан Косанов - 16,02 %.
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