Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Касым-Жомарт Токаев проведет пресс-конференцию по итогам выборов

В пресс-конференции примут участие отечественные и зарубежные СМИ.

Фото : ПМ10 июня 2019, 16:22

Глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет конференцию по итогам выборов, передает Zakon.kz.

- Сегодня в 17:00 в Акорде состоится пресс-конференция Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по итогам внеочередных президентских выборов с участием казахстанских и зарубежных средств массовой информации, - написал на своей странице в facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

9 июня 2019 года состоялись внеочередные выборы президента Казахстана. По предварительным итогам, озвученным ЦИК РК, кандидат в президенты от партии Nur Otan Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов. Второе место по количеству проголосовавших занял Амиржан Косанов - 16,02 %.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты