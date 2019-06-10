В Алматы открылись новые Центры по обслуживанию потребителей тепла и воды 

В перспективе с открытием в Алматы единых центров по обслуживанию потребителей предполагается значительно расширить линейку предоставляемых услуг.

Для жителей Алматы в центрах обслуживания потребителей (ЦОП) городских предприятий тепло- и водоснабжения внедрена система комплексного сервиса по коммунальным услугам, передает Zakon.kz.

Сегодня три ЦОПа ТОО "Алматинские тепловые сети" и "Алматы су" консультируют посетителей сразу по нескольким направлениям.

- Независимо от принадлежности центра, жителям предоставят исчерпывающую информацию о начислениях за потребленную горячую воду, холодную воду, отопление и канализацию, выдадут платежные документы по услугам обоих предприятий-поставщиков. Здесь же вводят в базу данных организаций показания индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, принимают заявку на их опломбировку, распломбировку и обследование, переоформляют лицевые счета собственников квартир (домов), корректируя количество проживающих в них человек, - сообщили в АлТС.

Центры обслуживают потребителей с помощью системы электронной очередности по принципу одного окна.

На начальном этапе опция по обслуживанию потребителей различных поставщиков коммуслуг в одном ЦОПе доступна только физическим лицам. В перспективе с открытием в Алматы единых центров по обслуживанию потребителей предполагается значительно расширить линейку предоставляемых услуг на основе более глубокой интеграции двух предприятий, что создаст дополнительные удобства людям.

Адреса универсальных ЦОПов:

- ул. Ш. Чокина, 221-В (Алмалинский район);

- ул. Жарокова, 196 (Бостандыкский район);

- ул. Ботаническая, 29-А (Жетысуский район, пересечение пр. Сейфуллина и ул. Жансугурова).

В прежнем режимы работают ранее открытые Центры по обслуживанию потребителей.

По вопросам горячего водоснабжения и отопления – в ЦОПах АлТС:

- микрорайон Аксай-4, 51-Б (Ауэзовский район);

- микрорайон Орбита-3, 1-А (Бостандыкский район);

- ул. Тулебаева, 26 (Медеуский район);

- ул. Наманганская, 39-А (Турксибский район).

По вопросам холодного водоснабжения и водоотведения горожане также могут получить необходимую информацию в ЦОПах ГКП "Алматы су":

- ул. Чуланова, 109 (Алатауский район);

- микрорайон Жетысу-3, 37 (Ауэзовский район).

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