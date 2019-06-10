Глава "Самрук-Казына" провел ряд важных встреч в Санкт-Петербурге

В беседе Есимова с представителями германской "Шнейдер Электрик" речь шла о цифровизации добывающих компаний "Самрука".

Встречи председателя правления Фонда национального благосостояния Ахметжана Есимова прошли в рамках Петербуржского международного экономического форума (ПМЭФ).

Отметим, что основная аудитория этого крупного делового мероприятия в РФ - руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, главы государств, политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы.

Так, в беседе Ахметжана Есимова с представителями германской "Шнейдер Электрик" речь шла о цифровизации добывающих компаний "Самрука", а также о системной подготовке казахстанских кадров в этой области. В частности, принято решение об открытии учебного центра для нефтяников, где будут готовить кадры для дочерних портфельных компаний Фонда.

Также о цифровизации шла речь на встрече главы ФНБ с председателем правления-управляющим партнером KPMG в России и СНГ Олегом Гощанским. Стороны обсудили статус работы по текущим проектам и планы KPMG по открытию KPMG Digital Village в Центральной Азии, а также вопросы сотрудничества с "Самрук- Энерго".

Кроме того, в ходе ПМЭФ глава Фонда также обсудил с первым заместителем президента - председателя правления банк ВТБ (ПАО) Юрием Соловьевым АО "НК "КТЖ" и председателем совета директоров "AEON Corporation" Романом Троценко возможности сотрудничества в проектах по производству полипропилена, месторождениям золота и азотно-минеральным удобрениям.

И напоследок Ахметжан Есимов встретился с президентом ПАО "НК "Лукойл" Вагитом Алекперовым, с которым обсудил вопросы дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества в нефтегазовой отрасли, согласованы и основные условия сотрудничества в рамках проекта "I-P-2", участок которого расположен в казахстанском секторе Каспийского моря.

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