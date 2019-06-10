Мы можем только призвать заинтересованные стороны, лиц и ассоциации прийти к диалогу ненасильственными методами, сесть за стол - глава делегации ПА ОБСЕ.

Миссия БДИПЧ остается в Казахстане еще на неделю. Представители организации хотят посмотреть, как государство будет решать вопросы с жалобами на нарушения, допущенные на участках в ходе выборов. Об этом сегодня на пресс-конференции в Нур-Султане рассказали представители миссии, передает корреспондент Zakon.kz.

- Миссия БДИПЧ по наблюдению за выборами остается еще на одну неделю, потому что мы хотим увидеть, как будет проходить процедура урегулирования жалоб, которая проходит на данный момент, - сказала глава миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ Уршула Гацек.

При этом она отметила, что БДИЧП не может диктовать Казахстану, как поступать и реагировать на жалобы, и что главная задача организации – наблюдение и подготовка рекомендаций.

- В день выборов и администрирование выборов было организовано в основном эффективно, но мы наблюдали значительные отклонения по всей стране, включая идентификацию подписей и так далее. Подсчет голосов негативно оценила половина наших наблюдателей, - пояснила она.

Помимо этого, организация все еще получает отчеты о новых арестах, которые были произведены сегодня, и также о быстрых судах, которые прошли в центрах задержания.

- Те фотографии, которые мы видели вчера, и прямое наблюдение митингов…Мы можем только призвать заинтересованные стороны, лиц и ассоциации прийти к диалогу ненасильственными методами, сесть за стол. И пока мы слушали и читали, избранный президент Казахстана настоятельно предлагал диалог в рамках своей предвыборной кампании. Поэтому дверь остается открытой, - сказала глава делегации ПА ОБСЕ Маргарета Кинер Неллен.

По ее данным, представители БДИЧП/ОБСЕ были на 10 тыс. избирательных участках, наблюдали за открытием голосования на 130 участках, за процессом голосования наблюдали на 1350 участках, подсчет – 160 участков, табуляция – на 130 территориальных участках. А также присутствовали в практически половине территориальных комиссий.

Глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели сообщил, что было несколько отклонений, которые наблюдатели отмечали в день выборов, в том числе задержания и подавление мирных протестов.

- Выборы представляют собой важный момент для казахстанского общества, поскольку это был первый раз, когда Первый Президент, который был на своем посту много лет, не принимал участие. Выборы проходили в рамках законодательства с ограниченной конкуренцией, учитывая строгие критерии... ...Процедуры выборов проходили в общем в свободном и спокойном порядке. Наши наблюдатели сообщали о значительных ошибках, в основном в процедуре подсчета голосов, - сказал Церетели.

По его словам, ожидания казахского народа высоки, что новый президент будет реализовывать и внедрять демократические институты, проводить социальные реформы, развивать гражданское общество в целом, которое будет опираться на международное сообщество и будет поддержано.

- Чрезвычайно важно для лидерства страны видеть эту возможность. И проводить конструктивный диалог с политическими лицами и обществом в целом. Очевидно, голос молодежи надо услышать и принять во внимание. Они более активны и эта энергия может послужить для позитивных изменений. Казахстан является одной из крупнейших стран этого региона. Казахстан является страной, которая могла бы иметь очень хорошее предстоящее будущее. И, я думаю, что новый президент и новая власть, как мы уже выразили в нашем заявлении, будут очень тесно работать с ОБСЕ, с участниками этой организации, - сказал Церетели

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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