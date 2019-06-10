Московский суд признал полковника-миллиардера Захарченко виновным

Обвинение требует приговорить его к 15,5 годам колонии.

Пресненский суд Москвы начал оглашать приговор полковнику Дмитрию Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Его признали виновным по всем трем преступным эпизодам: получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и воспрепятствование расследованию.

Оглашение приговора займет длительное время, возможно, не один день. Наказание будет названо позднее.

Обвинение требует приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии, штрафу в 494,9 миллиона рублей и лишить его звания полковника, наград и медалей. Сам он считает себя невиновным.

По информации издания, Дмитрий Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре 2016 года его задержали.

В 2014 году полковник с сообщником вынудили владельца сети ресторанов "Ля Маре" Меди Дусса дать им взятку в 800 тысяч долларов. В следующем году они потребовали от того же предпринимателя в благодарность за общее покровительство скидку в 50 процентов в его ресторанах. Благодаря этому Захарченко сэкономил более трех миллионов рублей.

Кроме того, полковника обвиняют в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию. Как выяснило следствие, в 2016 году он предупредил о готовящихся обысках финансового директора Нота-банка Галину Марчукову и ее сестру Ларису, а также организовал вывоз документов и оргтехники.

Огромный резонанс дело Захарченко получило после того, как стало известно, что в квартире сестры полковника нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте.

Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог. СМИ выдвигали множество версий происхождения этих денег, но следствие на этот счет официально не распространяется.

Впрочем, этого имущества Захарченко уже лишился — в ходе двух судебных процессов оно перешло государству.

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