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Путин поздравил Токаева с уверенной победой

Глава государства, поблагодарив собеседника за поздравления, заверил его в продолжении курса Казахстана на всестороннее сотрудничество с Россией.

Фото : kremlin.ru10 июня 2019, 17:18

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомара Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК.

- В ходе беседы Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на высоком государственном посту, - говорится в сообщении.

Глава государства, поблагодарив собеседника за поздравления, заверил его в продолжении курса Казахстана на всестороннее сотрудничество с Россией.

Президент Казахстана также поздравил российского лидера с предстоящим государственным праздником – Днем России.


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