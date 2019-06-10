Путин поздравил Токаева с уверенной победой

Глава государства, поблагодарив собеседника за поздравления, заверил его в продолжении курса Казахстана на всестороннее сотрудничество с Россией.

Фото : kremlin.ru

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомара Токаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента РК. - В ходе беседы Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на высоком государственном посту, - говорится в сообщении. Глава государства, поблагодарив собеседника за поздравления, заверил его в продолжении курса Казахстана на всестороннее сотрудничество с Россией. Президент Казахстана также поздравил российского лидера с предстоящим государственным праздником – Днем России.

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