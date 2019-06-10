В Костанайской области задержали фальшивомонетчиков

Всего сбыто преступной группой 19 500 евро.

Департаментом экономических расследований по Костанайской области по результатам оперативной разработки изобличена группа лиц, сбывавших фальшивые валютные средства на территории области. При задержании у преступников изъяли 223 000 российских рублей, а также более 8 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

- Всего сбыто преступной группой 19 500 евро, согласно заключению экспертизы, валютные средства являются поддельными, сообщили в пресс-службе Минфина.

По данному факту зарегистрирован материал досудебного расследования по ст. 231 ч.2 УК РК "Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг" и ст. 190 ч.3 УК РК "Мошенничество".

Судом Костаная в отношении задержанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, проводится расследование на причастность в других преступлениях.

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