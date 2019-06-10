К штрафам приговорены замначальника ОП Актобе и начальник УДЧС Павлодарской области

Осужденные также лишены специальных полицейских званий.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Актюбинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении заместителя начальника городского отдела полиции № 2 Астанинского района Актобе майора полиции Е. Анетбаева, старшего оперуполномоченного этого же отдела капитана полиции А. Шолахова и оперуполномоченного этого же отдела старшего лейтенанта полиции Е, Калдыбаева, сообщает Zakon.kz.

- Указанные лица обманным путем получили 300 тыс. тенге от Рспагамбетова Д. за решение не входящего в их компетенцию вопроса о прекращении уголовного дела в отношении гражданина "А»", - сообщили в пресс-службе АДГСПК РК.

29 мая судом № 2 города Актобе они осуждены за совершение мошенничества к штрафам: Анетбаев – 2,9 млн тенге, Шолахов – 3 млн тенге и Калдыбаев – 2,5 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Они также лишены специальных полицейских званий.

Днем позже, 30 мая приговором суда № 2 Павлодара признан виновным в совершении мошенничества экс-начальник управления областного ДЧС С. Искаков.

Согласно материалам досудебного расследования департамента Национального бюро по Павлодарской области Искаков обманным путем получил 500 тыс. тенге от представителя торгового дома. Деньги были получены за решение не входящего в его компетенцию вопроса о не направлении в специализированный экономический суд материала об административном правонарушении.

За совершение мошенничества он осужден к штрафу в размере 5 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Также осужденный лишен специального звания подполковника гражданской защиты.

Судом в отношении Анетбаева Е., Шолахова А. и Калдыбаева Е. установлен срок для уплаты штрафа в течение пятнадцати суток со дня вступления приговора в законную силу, Искакова С.- один месяц.

Судом осужденным разъяснено, что в случае неуплаты штрафа за тяжкое преступление, наказание будет заменено на лишение свободы.

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