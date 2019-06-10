К тем, кто саботирует, Токаев пообещал жесткие меры

В целом, Президент настроен на конструктивный диалог.

На пресс-конференции по итогам выборов Президент РК Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос, каков будет стиль его работы на посту главы государства, передает корреспондент Zakon.kz.

- Что касается работы, то вы будете использовать метод кнута или дипломатического пряника? - поинтересовались у него.

В ответ на это Токаев сказал, что "кнут" в основном достанется тем, кто саботирует работу.

- Что касается стиля моей работы, то я настроен на конструктивный диалог. Этот диалог будет сочетаться с жесткими мерами в отношении тех, кто не справляется с работой или саботирует работу в силу разных причин. Поэтому поживем и увидим, - пояснил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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