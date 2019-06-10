Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

К тем, кто саботирует, Токаев пообещал жесткие меры

В целом, Президент настроен на конструктивный диалог.

Фото : Акорда10 июня 2019, 17:45

На пресс-конференции по итогам выборов Президент РК Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос, каков будет стиль его работы на посту главы государства, передает корреспондент Zakon.kz.

- Что касается работы, то вы будете использовать метод кнута или дипломатического пряника? - поинтересовались у него.

В ответ на это Токаев сказал, что "кнут" в основном достанется тем, кто саботирует работу.

- Что касается стиля моей работы, то я настроен на конструктивный диалог. Этот диалог будет сочетаться с жесткими мерами в отношении тех, кто не справляется с работой или саботирует работу в силу разных причин. Поэтому поживем и увидим, - пояснил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты