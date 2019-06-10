Мать и дочь порезали себя после задержания за участие в митинге: их состояние стабильное

Находясь в служебном автомобиле, женщины стали наносить себе раны.

Стало известно о состоянии матери и дочки, порезавших себя в Алматы после задержания за участие в несанкционированном митинге, передает Zakon.kz.

Вера Белова 1973 г.р. и ее дочь 1991 г.р. были задержаны 10 июня за участие в несанкционированной акции у сквера на площади "Астана" в Алматы. Находясь в служебном автомобиле, женщины стали наносить себе раны.

На место сразу же вызвали скорую помощь. Им своевременно была оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас женщины находятся в Городской больнице скорой медицинской помощи (ГБСНП) г.Алматы.

"Состояние обеих женщин стабильное, угрозы здоровью нет", - сообщил корреспонденту Almaty.tv Магаз Мукашев, заместитель главного врача по медицинской части.

По его словам, диагноз старшей Беловой – множественные резаные раны правого предплечья.

"Ей проведена обработка ран, наведены наводящие швы. Взяты анализы", - уточнил Магаз Мукашев.

Что касается дочери задержанной, ее раны не глубокие, зашивание не потребовалось.

"Для пациенток созданы все необходимые условия. Им выделена отдельная палата. Специально для них вызван психотерапевт для оказания необходимой психологической помощи", - отметил заместитель главного врача ГБСНП г.Алматы.

Сколько они пробудут в больнице, Магаз Мукашев не уточнил, сообщив лишь, что по показаниям скорее всего долгое наблюдение женщинам не потребуется.

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