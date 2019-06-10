Президент РК рассказал о планах по борьбе с коррупцией: Это большое зло

История знает немало примеров, когда крупные империи пали именно из-за коррупции.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о планах по борьбе с коррупцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Коррупция - это большое зло, которое приходит очень легко, но искоренить его очень сложно. С этим общественным злом, мы должны как общество вместе бороться. Может быть очень поздно, если мы не будем бороться сейчас, - сказал Президент на встрече с журналистами в Акорде.

По его словам, история знает немало примеров, когда крупные империи пали именно из-за коррупции.

- Это очень актуальный вопрос, и даже в самых развитых государствах коррупция имеет место. И мы всегда об этом говорим открыто. У нас коррупция является большой проблемой, для нашей безопасности это тоже большой риск, - отметил глава государства.

- Одна из моих приоритетных целей - это борьба с коррупцией. В мае по этому вопросу состоялось большое совещание, мы будем предпринимать конкретные меры и работать с населением, - добавил Президент.

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