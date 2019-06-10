Обвиняемый попытался убить себя авторучкой в здании Костанайского суда
Пострадавшему на месте была оказана медицинская помощь.
Фото : Sochi.com10 июня 2019, 18:00
В Костанайской области обвиняемый предпринял попытку самоубийства во время суда, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.
7 июня доставленный в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области для участия в закрытом уголовном процессе обвиняемый шариковой авторучкой нанес себе телесные повреждения
Пострадавшему на месте была оказана медицинская помощь. Начало процесса было перенесено, но 10 июня обвиняемый человек все же предстал перед судом.
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