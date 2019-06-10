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Токаев готовится к предстоящим саммитам ШОС и СВМДА

Саммит ШОС пройдет 14 июня.

Фото : Акорда10 июня 2019, 18:07

В Акорде на пресс-конференции Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о предстоящих визитах в Кыргызстан и Таджикистан, передает Zakon.kz.

- Я планирую посетить Кыргызстан, чтобы участвовать на саммите ШОС. Саммит будет 14 июня. В последующие дни планирую участвовать уже на мероприятии в Душанбе на саммите СВМДА. Это те большие мероприятия, которые есть в программе. Но в целом, буду уделять внимание вопросу развития наших отношений и сотрудничества с нашими соседними странами, как РФ, Китай и Центральноазиатскими государствами, - отметил Президент Казахстана.


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