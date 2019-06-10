Президент РК: Мы не должны фокусироваться на оценках одной организации

Здесь присутствовали и другие международные организации.

В воскресенье, 9 июня, в Казахстане прошли выборы президента Казахстана. Миссия ОБСЕ дала оценку прошедшим выборам и дала как положительные, так и негативные моменты. Касым-Жомарт Токаев высказал свое мнение об этой оценке, передает Zakon.kz.

- Что касается доклада БДИПЧ ОБСЕ, то я был проинформировал в целом об этих оценках, но хочу сказать, что БДИПЧ ОБСЕ является всего лишь одной из международных организаций. Мы не должны фокусироваться на оценках именно этой организации. Здесь присутствовали и другие международные организации, почему мы должны игнорировать их оценки? - ответил на вопрос об оценке прошедших выборов.

Миссия считает, что эти выборы представляли собой важный момент для общества Казахстана, так как первый президент, долгое время находившийся у власти, впервые не принимал участия.

- Хотя было семь кандидатов, включая впервые женщину, выборы продемонстрировали, что необходима подлинная демократическая консолидация и значительные политические, социальные и правовые реформы, – заявил Георгий Церетели, специальный координатор и глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ. – Новый президент и власть должны использовать эту возможность, усилить доверие к институтам и соответствовать ожиданиям граждан. ОБСЕ готово тесно сотрудничать с Казахстаном в этом направлении ради продвижения вперед, - отмечается в докладе.

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